Минниханов призвал судей Татарстана уделить внимание делам участников СВО

Раис подчеркнул, что своевременное предоставление мер поддержки участникам СВО и их семьям является приоритетом

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в совещании судей республики по итогам работы за 2024 год, где призвал уделить особое внимание судебным делам, касающимся прав участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Минниханов подчеркнул, что своевременное предоставление мер поддержки участникам СВО и их семьям является приоритетом, а формальный подход здесь недопустим.

В 2024 году суды общей юрисдикции в Татарстане рассмотрели 1,2 млн дел и материалов. Рассмотрение гражданских дел выросло на 7%, административных — на 90%. Число дел об административных правонарушениях и уголовных дел сократилось. Нагрузка судей районных и городских судов составила 83 дела в месяц, мировых судей — 437.

Минниханов также признал важность работы с мигрантами, напомнил о планах по внесудебному взысканию налоговой задолженности и необходимости внедрения передовых информационных технологий в деятельность судов.

Глава республики отметил значительный рост нагрузки у мировых судей. Если в 2023-м они рассмотрели 765 тыс. дел и материалов, то в этом — уже 873 тыс. Часть массива составляют дела о взыскании налоговой задолженности. По мнению Рустама Минниханова, снизить нагрузку способен новый федеральный закон, проект которого республика уже поддержала.



Анастасия Фартыгина