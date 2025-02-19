Рустам Минниханов прокомментировал проект закона о внесудебном взыскании налоговых долгов

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня на итоговом совещании судей Татарстана глава республики отметил значительный рост нагрузки у мировых судей. Если в 2023-м они рассмотрели 765 тысяч дел и материалов, то в этом — уже 873 тысячи.

Часть этого массива составляют дела о взыскании налоговой задолженности. По мнению Рустама Минниханова, снизить нагрузку способен новый федеральный закон, проект которого республика уже поддержала. Речь идет о внесудебном взыскании налоговой задолженности с физлиц. Проект закона разработан правительством страны по поручению Владимира Путина и уже принят Госдумой в первом чтении.

Также на совещании стало известно, что Татарстан входит в тройку регионов-лидеров по жалобам в Шестой кассационный суд, где могут построить новое здание Кировского суда Казани и сколько кандидатов в судьи с первого раза сдают профэкзамен.