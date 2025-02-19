Суд в Татарстане обязал устранить нарушения в детсаду после иска прокуратуры
В Татарстане Тукаевский райсуд обязал местный исполком и детский сад «Тургай» устранить многочисленные нарушения, выявленные прокуратурой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Проверка, проведенная в ноябре 2023 года, обнаружила в детском саду серьезные нарушения:
- неочищенные вентиляционные камеры;
- отсутствие огнезащиты деревянных конструкций;
- неработающую вытяжку на пищеблоке;
- неисправную вентиляцию в прачечной.
Несмотря на предписание прокуратуры, нарушения не были устранены, что стало основанием для обращения в суд. Суд удовлетворил иск прокуратуры, обязав ответственных лиц устранить все выявленные недостатки. Исполнение решения находится под контролем прокуратуры.
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