Татарстан стал вторым из девяти регионов по кассационным жалобам на решения судов

Фото: Динар Фатыхов

Больше татарстанцев в Шестой кассационный суд общей юрисдикции жалуются лишь жители Башкирии. Об этом сегодня сообщил зампред КСОЮ Радик Габдуллин, анализируя итоги работы судебной системы Татарстана.

По словам Габдуллина, за прошлый год на рассмотрение в кассацию поступили 52 тысячи жалоб, представлений и протестов на решения по всем категориям дел. Из этого массива на Татарстан пришлись более 11 тысяч 260 жалоб — каждая пятая.

На 1,5 тысячи больше жалоб, представлений и протестов Шестой КСОЮ получил из Башкортостана. Ну а третью строчку среди девяти регионов, находящихся в юрисдикции этого суда, заняли жалобы на решения судов Самары и Самарской области.

Также на сегодняшнем совещании судей Татарстана объявили о скором начале строительства нового здания Кировского райсуда Казани и напомнили о проблеме кадрового голода.