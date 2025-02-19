Глава Верховного суда РТ о кадровом голоде: «С первого раза экзамен сдали 16 из 69 кандидатов в судьи»

Фото: Динар Фатыхов

Серьезной проблемой назвал текучесть кадров сегодня председатель Верховного суда РТ Азат Гильмутдинов. На итоговом совещании судей республики он заявил — кадровый голод в системе правосудия наблюдается не только среди сотрудников аппарата, — передает с заседания журналист «Реального времени».

За 2024 год в Татарстане назначили 96 судей, а 23 их коллеги ушли в отставку, сообщил Гильмутдинов.

«Из аппарата мировых судей уволились 305 человек. К сожалению, кадровый голод наблюдается не только среди аппарата, что вызвано низким денежным содержанием, но и среди судей», — продолжил он.

Далее председатель республиканского суда отметил — от эффективности планирования и координации работы комиссии по приему экзамена на должности судьи зависит привлечение новых кадров, при этом в 2024 году из 69 допущенных к сдаче кандидатов с первого раза экзамен смогли сдать 16 человек, а 25 отказались от сдачи, даже не приступив к ответам на вопросы.