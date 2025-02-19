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KazanForum станет частью программы «Казань — культурная столица исламского мира 2026»

10:44, 19.02.2025
KazanForum станет частью программы «Казань — культурная столица исламского мира 2026»
Фото: Динар Фатыхов

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» включили в программу мероприятий, посвященных объявлению Казани культурной столицей исламского мира в 2026 году. Об этом сообщила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Помимо KazanForum, в календарь событий войдут традиционные для республики мероприятия:

  • Изге Болгар жыены;
  • кинофестиваль «Алтын минбар»;
  • конференция министров культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Также в 2026 году в Казани планируется презентовать рукописный Коран, который станет первым подобным проектом в странах СНГ. По словам муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина, уникальность казанского мусхафа в том, что он пишется с опорой на 11 источников и станет эталонным.

Напомним, что Казань выбрали культурной столицей исламского мира на 2026 год, решение было принято сегодня в Джидде на встрече министров культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов в своем телеграм-канале.

Анастасия Фартыгина

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