KazanForum станет частью программы «Казань — культурная столица исламского мира 2026»

Фото: Динар Фатыхов

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» включили в программу мероприятий, посвященных объявлению Казани культурной столицей исламского мира в 2026 году. Об этом сообщила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Помимо KazanForum, в календарь событий войдут традиционные для республики мероприятия:

Изге Болгар жыены;

кинофестиваль «Алтын минбар»;

конференция министров культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Также в 2026 году в Казани планируется презентовать рукописный Коран, который станет первым подобным проектом в странах СНГ. По словам муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина, уникальность казанского мусхафа в том, что он пишется с опорой на 11 источников и станет эталонным.

Напомним, что Казань выбрали культурной столицей исламского мира на 2026 год, решение было принято сегодня в Джидде на встрече министров культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов в своем телеграм-канале.



Анастасия Фартыгина