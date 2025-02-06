На KazanForum 2025: «Россия — Исламский мир» открыли прием заявок

Фото: Динар Фатыхов

Организаторы объявили об открытии приема заявок на участие в XVI Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025». Он состоится с 15 по 16 мая.

Ключевым событием деловой программы станет ежегодная международная конференция AAOIFI, посвященная теме «Исламские финансы и инвестиции: поддержка устойчивого развития и глобального партнерства», которая впервые пройдет в России.

Кроме того, в рамках KazanForum 2025 состоится вторая международная выставка недвижимости International Property Market 2025, международный форум торгово-промышленных палат, халяль-ярмарка Russia Halal Expo, фестиваль исламской моды и международный конкурс для молодых шеф-поваров. Форум традиционно станет площадкой для укрепления экономических, научно-технических и культурных связей между Россией и странами исламского мира.

Напомним, что представители талибов* в Афганистане обратились к властям Татарстана с просьбой организовать выставку афганской продукции на экономическом форуме KazanForum.

Рената Валеева