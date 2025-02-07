В Татарстане начнется капремонт железнодорожного участка Бирюли — Куркачи

Фото: Динар Фатыхов

В этом году на Горьковской железной дороге в Татарстане запланирован капремонт участка Бирюли — Куркачи, призванный повысить безопасность железнодорожных перевозок и увеличить скорость движения поездов. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

В рамках путеремонтной кампании на Горьковской магистрали будет обновлено около 280 километров железнодорожного полотна и заменено 127 стрелочных переводов. Также планируется укладка новых бесстыковых путей, известных как «бархатные».

В предыдущем году на этой же магистрали уже было уложено около 174 километров бесстыкового пути, а также заменены 112 стрелочных переводов. Масштабные работы проводились не только в Татарстане, но и в соседних регионах, включая Нижегородскую, Владимирскую и Кировскую области, а также Удмуртию.

Напомним, что с 8 февраля в Казани вступят в силу изменения в расписании пяти пригородных электричек, сообщили в пресс-службе мэрии города. Новые графики касаются поездов, которые соединяют столицу Татарстана с Арском, Кукмором, Сосновкой и аэропортом.

Анастасия Фартыгина