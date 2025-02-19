В Татарстане выделят 71 млн рублей на ремонт школы в Новошешминске

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на капремонт школы в селе Новошешминск выделят более 71 млн рублей. Соответствующий тендер опубликовали на портале госзакупок.

Заказчиком выступит Главстрой республики, а работы должны быть завершены до 16 января 2026 года.

В Татарстане также запланированы ремонты других школ: в селе Малая Цильна на эти цели выделят более 82 млн рублей, а в Лениногорском районе — почти 31 млн рублей.

Напомним, что регионам могут сократить финансирование на строительство и капремонт школ. Такие меры будут применены в отношении тех субъектов, где сорвут сроки сдачи в 2025 году.

Анастасия Фартыгина