Регионам могут сократить финансирование на строительство и капремонт школ

Фото: Динар Фатыхов

Стали известны возможные санкции в отношении российских регионов, срывающих сроки сдачи объектов по строительству и капремонту школ. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Российские регионы могут лишиться части финансирования из федерального бюджета на строительство и капремонт школ. Такие санкции будут применены в отношении тех субъектов, где сорвут сроки сдачи в 2025 году.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Компенсировать нехватку бюджета регионы должны будут самостоятельно. По данным источника, именно такой ультиматум выдвинул глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Ранее чиновник предупреждал о введении наказания для субъектов, срывающих сроки сдачи по строительству и капремонту школ. В июле прошлого года Кравцов заявил, что финансирование в таких случаях могут уменьшить на 20%.

Зульфат Шафигуллин