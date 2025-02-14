Регионам могут сократить финансирование на строительство и капремонт школ
Стали известны возможные санкции в отношении российских регионов, срывающих сроки сдачи объектов по строительству и капремонту школ. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.
Российские регионы могут лишиться части финансирования из федерального бюджета на строительство и капремонт школ. Такие санкции будут применены в отношении тех субъектов, где сорвут сроки сдачи в 2025 году.
Компенсировать нехватку бюджета регионы должны будут самостоятельно. По данным источника, именно такой ультиматум выдвинул глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Ранее чиновник предупреждал о введении наказания для субъектов, срывающих сроки сдачи по строительству и капремонту школ. В июле прошлого года Кравцов заявил, что финансирование в таких случаях могут уменьшить на 20%.
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