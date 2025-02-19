Россияне смогут выходить на пенсию без заявления с 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

С 2026 года россияне смогут оформлять пенсию по старости автоматически, без необходимости подачи заявления. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Соцфонд будет самостоятельно принимать решение о назначении страховой пенсии за месяц до достижения гражданином пенсионного возраста, аналогично тому, как сейчас назначаются пенсии по инвалидности или по потере кормильца.

Будущего пенсионера уведомят о размере предполагаемой пенсии, состоянии лицевого счета и возможности отсрочить выплаты для получения повышающих коэффициентов в будущем. Если гражданин захочет отложить выход на пенсию, ему потребуется подать соответствующее заявление в Соцфонд.

В 2026 году право на пенсию по старости получат женщины в возрасте 59 лет и мужчины в возрасте 64 лет, имеющие не менее 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

Напомним, что в Госдуму внесут законопроект, предлагающий перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Инициатива, озвученная главой комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым, предполагает увеличение максимального количества страховых пенсионных баллов, которые может накопить работающий пенсионер, с 3 до 10.



Анастасия Фартыгина