В Госдуме внесут законопроект о перерасчете пенсий для работающих пенсионеров

Фото: Михаил Захаров

В Госдуму внесут законопроект, предлагающий перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Инициатива, озвученная главой комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым, предполагает увеличение максимального количества страховых пенсионных баллов, которые может накопить работающий пенсионер, с 3 до 10.

Нилов подчеркнул, что текущая система не обеспечивает справедливости, так как работающие граждане могут получить до 10 баллов, в то время как работающие пенсионеры ограничены тремя. Новый законопроект направлен на устранение этого дисбаланса и корректировку страховых пенсий с учетом более высокого индивидуального пенсионного коэффициента.

В пояснительной записке законопроекта указывается, что перерасчет пенсий по старости для работающих пенсионеров, согласно действующему законодательству, составляет три балла. Внесенный законопроект увеличивает этот предел.

Напомним, что Кабмин России поддержал законопроект о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5% с 1 января 2025 года, что соответствует уровню фактической инфляции.



Анастасия Фартыгина