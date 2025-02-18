КХЛ не станет отказываться от рукопожатий хоккеистов после матчей

Процедура послематчевого рукопожатия закреплена в статье 48 спортивного регламента КХЛ

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов ранее выступил с инициативой отменить послематчевые рукопожатия между хоккеистами, если они приводят к конфликтам. Заявление он сделал после инцидента между казанским «Ак Барсом» и нижегородским «Торпедо», когда в результате рукопожатия подрались голкиперы обеих команд.

За отмену рукопожатий выступил также тренер «Торпедо» Игорь Ларионов, хотя процедура послематчевого рукопожатия закреплена в статье 48 спортивного регламента КХЛ.

— Традиции послематчевых рукопожатий — не один десяток лет, она показывает, что, каким бы ни был градус борьбы во время игры, после финальной сирены следует забыть обо всех разногласиях и пожать руку сопернику. Именно эти важные ценности игроки показывают болельщикам после матча. Эпизоды проявления эмоций на послематчевом рукопожатии носят единичный характер, — сообщили Матч ТВ в пресс-службе лиги.

Дарья Беззубова