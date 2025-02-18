«Ак Барс» проиграл «Нефтехимику» в Нижнекамске в матче с пятью голами

Четвертое поражение подряд для команды Гатиятулина

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» проиграл «Нефтехимику» в Нижнекамске со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина продлила серию без побед до четырех игр подряд.



В составе «Ак Барса» шайбы забросили Ник Петан и Никита Дыняк. У «Нефтехимика» голы в активе Владимира Брюквина, Луки Профаки и Никиты Хоружева, забившего в меньшинстве. Казанская команда пропустила третий раз за два матча при игре в большинстве.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» не смог гарантировать себе участие в плей-офф Кубка Гагарина. Казанцам необходимо было победить в «татарстанском дерби» в Нижнекамске.

«Нефтехимик» — «Ак Барс» — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Голы:

1:0 Брюквин (Леонтьев, Петров, 03:01)

2:0 Профака (Белозеров, Барбер, 06:29, 5х4)

2:1 Петан (Семенов, 17:57)

2:2 Дыняк (Замалтдинов, Кателевский, 25:05)

3:2 Хоружев (Ди, 39:41, 4х5)

Следующий матч «Ак Барс» проведет 21 февраля в Казани с «Нефтехимиком» в 19:00 по московскому времени.



Зульфат Шафигуллин