Более 630 тысяч россиян узнали о раке в 2024 году, 60% — на ранних стадиях

Фото: Михаил Захаров

В 2024 году в России было выявлено более 630 тыс. случаев онкологических заболеваний. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством.

По словам вице-премьера, важным фактором является то, что в 60% случаев заболевания выявлены на ранних стадиях.

— В 2024 году выявлено более 630 тыс. лиц с онкологическими заболеваниями. Важно, что 60% таких больных — на ранних стадиях. Такую динамику выявления мы фиксируем и по другим заболеваниям. А за этими цифрами стоят сотни тысяч спасенных жизней, — отметила Голикова.

В 2024 году в Татарстане зарегистрировано 19 452 новых случая злокачественных новообразований, что на 7,3% (1 300 случаев) больше, чем в 2023 году. Наиболее распространенными видами рака стали рак толстой кишки (13,9%), меланома кожи (13,4%), рак молочной железы (11,75%), женских половых органов (9,2%), легких (9%), предстательной железы (7,9%) и желудка (5,4%).

Рената Валеева