В Татарстане отмечен рост заболеваемости раком — увеличение на 7,3%

Фото: Мария Зверева

В 2024 году в Татарстане зарегистрировано 19 452 новых случая злокачественных новообразований, что на 7,3% (1 300 случаев) больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Наиболее распространенными видами рака стали рак толстой кишки (13,9%), меланома кожи (13,4%), рак молочной железы (11,75%), женских половых органов (9,2%), легких (9%), предстательной железы (7,9%) и желудка (5,4%).

Главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера Ильгиз Хидиятов отметил, что рост заболеваемости, скорее всего, связан с улучшением выявляемости заболеваний на ранних стадиях благодаря эффективной работе системы здравоохранения.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Это говорит не о том, что люди стали чаще болеть онкологическими заболеваниями, а о том, что система работает, людей находят, и их начинают вовремя лечить на ранних стадиях и реабилитировать, — подчеркнул он.

По словам главного внештатного онколога Минздрава Эдуарда Нагуманова, показатель смертности от онкологических заболеваний составил 176,8 на 100 тыс. человек. Несмотря на рост заболеваемости на 7,3%, смертность увеличилась лишь на 1,9% (130 жителей).

Рената Валеева