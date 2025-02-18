США предложили ввести мораторий на атаки по энергетическим объектам

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона никогда не подвергала опасности гражданские системы энергоснабжения Украины и что предложение американской делегации о введении моратория на атаки на энергетические объекты, озвученное в ходе переговоров в Эр-Рияде, является излишним. Об этом пишет РИА «Новости».

— Сегодня наши американские коллеги говорили: может быть, как-то ввести какой-то мораторий на нападения на энергетические объекты. Мы объяснили, что никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения и нашими целями были только те объекты, которые напрямую обслуживают вооруженные силы Украины, — сказал Лавров по итогам встречи с американской делегацией.

Напомним, в Эр-Рияде завершились переговоры между делегациями США и России. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, стороны провели «серьезный разговор по всем вопросам» и выразили заинтересованность в продвижении двусторонних отношений. Оценивая итоги переговоров, Ушаков заявил: «Неплохо, по-моему. Неплохо».