Ушаков: переговоры России и США в Эр-Рияде прошли «неплохо»

Фото: Максим Платонов

Переговоры между делегациями России и США, состоявшиеся сегодня в Эр-Рияде и длившиеся 4,5 часа, прошли неплохо, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

— Переговоры завершены, мы сейчас уже выполняем программу по саудовской линии, — сказал Ушаков в эфире Первого канала.

По его словам, стороны провели серьезный разговор по всем вопросам и выразили заинтересованность в продвижении двусторонних отношений. «Неплохо, по-моему. Неплохо», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос об итогах переговоров.

Ушаков также отметил, что отдельные команды переговорщиков России и США начнут контакты по Украине в свое время.

По словам помощника президента, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли состоится на следующей неделе и о конкретных датах пока говорить трудно, необходима плотная работа.

Российскую делегацию на переговорах представляли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а американскую — госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал переговоры в Эр-Рияде «позитивными».



Рената Валеева