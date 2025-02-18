Стали известны сроки восстановления трех ведущих игроков УНИКСа

Фото: Максим Платонов

Стали известны сроки возвращения баскетболистов УНИКСа Михаила Беленицкого, Луи Лабери и Тони Тейлора в игровой состав. Игроки пропустили последние встречи казанской команды из-за повреждений.

По данным «Спорт-Экспресса», тройка ведущих баскетболистов УНИКСа вернется в состав в марте. Предположительный срок — первая половина следующего месяца. При этом регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ заканчивается в середине апреля.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Беленицкий травмировался в конце января, Тейлор получил травму в начале февраля. Лабери успел провести за УНИКС всего 13 матчей в текущем сезоне, выбыв из состава в декабре.

Команда Велимира Перасовича проиграла в последнем матче Единой лиги питерскому «Зениту» в гостях со счетом 83:92. Тренер казанцев после поражения пожаловался на ограниченную ротацию состава. УНИКС занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги, уступая ЦСКА и «Зениту».

Зульфат Шафигуллин