В России создали первую отечественную вакцину для взрослых от дифтерии, столбняка и коклюша

Фото: Максим Платонов

В России разработана первая вакцина для взрослых от дифтерии, столбняка и коклюша, получившая название АаКДС-М. Эффективность и безопасность препарата подтверждены в ходе клинических испытаний, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Вакцина, разработанная холдингом «Нацимбио», входящим в структуру «Ростеха», полностью состоит из отечественных антигенов и компонентов.

— Досье на препарат представлено в Минздрав России на регистрацию в соответствии с правилами ЕАЭС, — говорится в официальном сообщении.

АаКДС-М содержит дифтерийный и столбнячный анатоксины в уменьшенном количестве, а также бесклеточный коклюшный компонент и предназначена для ревакцинации лиц старше 18 лет.

— До сегодняшнего дня в России не было отечественного аналога трехкомпонентной вакцины для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша у взрослых. Использовались только иностранные препараты, — отметил генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.

Напомним, в ближайшие полгода вакцины против ветряной оспы не поступят в государственные поликлиники Татарстана. Об этом сообщил главный эпидемиолог Минздрава республики Дмитрий Лопушов.

Рената Валеева