Вакцины против ветрянки не будет в поликлиниках Татарстана в течение полугода
В ближайшие полгода вакцины против ветряной оспы не поступят в государственные поликлиники Татарстана. Об этом сообщил главный эпидемиолог Минздрава республики Дмитрий Лопушов в своем telegram-канале.
— Да, еще новость печальная — в ближайшие 6 месяцев вакцины против ветряной оспы не будет в государственных поликлиниках, увы, производитель не подтвердил наши заявки, — заявил Лопушов.
Напомним, что в Татарстане за последнюю неделю зарегистрировали 14,4 тысячи случаев ОРВИ и гриппа. При этом отмечается, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом на 36,1% ниже эпидемического порога.
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