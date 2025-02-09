В Госдуме предложили сократить рабочую неделю на один час

Фото: Динар Фатыхов

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, предусматривающий сокращение рабочей недели на один час. Текст документа направлен на заключение в правительство, сообщает ТАСС.

Законопроект предлагает сократить продолжительность рабочего дня или смены на один час в пятницу при пятидневной рабочей неделе, сохранив при этом установленную норму рабочего времени.

По мнению Нилова, закрепление этой нормы законодательно целесообразно, поскольку будет способствовать улучшению качества жизни работников, сохранению их здоровья, а также повышению производительности и эффективности труда.

Ранее он сообщил, что переход будет возможен не во всех сферах и не для всех должностей.

— Я считаю, что, действительно, со временем мы к этому перейдем. Конечно, не во всех сферах, не для всех должностей — это просто будет сделать невозможно, — сказал Нилов, приведя в пример врачей, которые не могут выполнять свою работу удаленно или сократить количество приемов пациентов.

Рената Валеева