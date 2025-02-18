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Министр экономического развития: «Российская экономика испытывает охлаждение»

10:29, 18.02.2025
Министр экономического развития: «Российская экономика испытывает охлаждение»
Фото: Максим Платонов

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что российская экономика находится в стадии охлаждения. По его словам, это связано с высокими процентными ставками и сокращением кредитования. Об этом сообщили в RT.

— Мы уже видим, что экономика переходит в другую фазу цикла. Охлаждение началось, и сейчас мы только начинаем получать годовую статистику. В ближайшие месяцы, когда будут доступны данные за январь и февраль, мы сможем оценить темпы этого процесса, — подчеркнул Решетников.

Министр подчеркнул, что власти внимательно следят за ситуацией с инфляцией, импортом и курсом валют. Он добавил, что меры, принятые для сдерживания цен, уже показывают свою эффективность.

Также правительство совместно с Центробанком разрабатывает комплекс мер для смягчения денежно-кредитной политики. Решетников уточнил, что в России активно мониторят ситуацию в различных отраслях.

Напомним, что на 1 января 2025 года объем вкладов населения в банках, работающих на территории Татарстана, достиг 1,2 трлн рублей (без учета средств на счетах эскроу). Высокие ставки по рублевым вкладам сделали их особенно привлекательными для формирования сбережений.

Анастасия Фартыгина

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