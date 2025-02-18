Решетников назвал главное ограничение для роста российской экономики

Фото: Елизавета Пуншева

Текущая ситуация на рынке труда является главным ограничением для роста российской экономики. Об этом в интервью RT заявил министр экономического развития страны Максим Решетников.

По его словам, дискуссия о потенциале роста российской экономики имеет немного теоретический характер, но из нее следует набор достаточно большого числа практических шагов, которые нужно делать.

— В первую очередь это касается нашего главного ограничения сейчас для роста экономики — ситуации на рынке труда. Нам действительно остро не хватает рабочих рук, мы это понимаем. Для этого надо заниматься повышением производительности труда в разных секторах экономики, — сказал он.

Помимо того, существуют еще инвестиционная и технологическая повестка, вопросы институциональных основ экономики, контрольно-надзорной деятельности, делового климата и т. д.

— Все это влияет на потенциал роста. Поэтому вопрос даже не в том, достижим нормальный рост экономики в 3% или нет. Достижим, и при определенных условиях можно даже больше. Но для этого надо очень активно работать с регуляторикой, рынками, ограничениями, барьерами, уверенностью предпринимателей и с их желанием инвестировать, — добавил Решетников.

Напомним, Россия зафиксировала самый низкий уровень безработицы среди стран «Большой двадцатки» в 2024 году. Согласно информации, предоставленной Росстатом, доля безработного населения в России составила 2,3%, что является минимальным значением за всю историю наблюдений. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 3%.

Елизавета Пуншева