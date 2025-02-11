Россия стала лидером по низкому уровню безработицы среди стран G20 в 2024 году

Фото: Максим Платонов

Россия зафиксировала самый низкий уровень безработицы среди стран «Большой двадцатки» в 2024 году. Согласно информации, предоставленной Росстатом, доля безработного населения в России составила 2,3%, что является минимальным значением за всю историю наблюдений. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 3%. Об этом сообщили в РИА «Новости».

На втором месте находятся Япония и Мексика с уровнем безработицы 2,4%. В этих странах также отмечено небольшое снижение показателей по сравнению с предыдущим годом — на 0,1 и 0,2 процентного пункта соответственно.

В большинстве других стран G20 уровень безработицы превышает 3%, при этом Южная Африка демонстрирует наивысший показатель — 32,1%.

В то же время в ряде стран наблюдается рост уровня безработицы. Наиболее значительное увеличение произошло в Канаде, где показатель вырос на 0,9 процентного пункта, до 6,7%. Южная Корея также зафиксировала рост — с 3,2 до 3,7%, что является максимальным уровнем с 2021 года.

Напомним, что президент России Владимир Путин сообщил о рекордно низком уровне безработицы в стране, который составляет 2,3%. На прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, он подчеркнул, что этот показатель является одним из ключевых индикаторов для всех стран и экономик. Путин заявил, что такие результаты никогда ранее не фиксировались в России за все время наблюдений с 1992 года.



Анастасия Фартыгина