В Казани в результате пожара на Тэцевской погиб 35-летний мужчина

Фото: сгенерировано при помощи нейросети

В Казани произошел пожар, в результате которого погиб 35-летний мужчина. Инцидент случился на третьем этаже жилого дома по улице Тэцевской, 4в. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, обнаружили мужчину в двухкомнатной квартире на площади 10 кв.м во время тушения огня. Прибывшие медики констатировали его смерть.

Предварительная версия причины пожара — неосторожность при курении.

Анастасия Фартыгина