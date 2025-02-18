Число пострадавших при крушении самолета в Торонто возросло до 18
Число пострадавших в аэропорту Торонто, где перевернулся самолет, возросло до 18 человек, сообщил канадский телеканал CTV.
Инцидент произошел в понедельник днем по местному времени, когда самолет авиакомпании Delta Airlines перевернулся на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта имени Пирсона. В результате происшествия аэропорт временно приостановил свою работу.
Глава провинции Онтарио Даг Форд подтвердил, что обошлось без жертв, однако 18 человек получили различные травмы и были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.
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