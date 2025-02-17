Россия расторгла соглашение с Украиной о безопасности мореплавания в Азовском море

Правительство России приняло решение о прекращении действия соглашения с Украиной о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин.

— В соответствии с пунктом 1 статьи 37 федерального закона «O международных договорах Российской Федерации» прекратить действие Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе, подписанного в Москве 20 марта 2012 года, — говорится в тексте документа.

Соглашение, заключенное в 2012 году, определяло меры по обеспечению безопасного судоходства в стратегически важном регионе. Причины расторжения соглашения на данный момент не разглашаются.



Накануне по поручению президента России Владимира Путина, в Эр-Рияд вылетели министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков. Завтра они встретятся с американскими коллегами, сообщили в пресс-службе Кремля.

Анастасия Фартыгина