Илья Сафонов возвращается в состав «Ак Барса» после травмы
Российский нападающий казанского «Ак Барса» Илья Сафонов выведен из списка травмированных игроков, о чем сообщает пресс-служба клуба КХЛ в своем телеграм-канале.
- 23-летний Сафонов не выходил на лед в матчах регулярного чемпионата КХЛ с 11 января, пропустив, таким образом, 14 игр.
В текущем сезоне форвард набрал 17 очков (6 голов и 11 передач) в 39 матчах за «Ак Барс».
Ранее капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал неудачную серию казанской команды в последних матчах КХЛ. Нападающий призвал партнеров работать усерднее, чтобы увеличить результативность.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.