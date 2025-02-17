Капитан «Ак Барса» Яшкин раскритиковал игроков казанской команды

Фото: Динар Фатыхов

Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал неудачную серию казанской команды в последних матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Нападающий призвал партнеров работать усерднее, чтобы увеличить результативность.

— Потерпели третье поражение подряд, играем не очень хорошо, нам стоит об этом задуматься. Надо работать, возвращаться в группу лидеров Восточной конференции. Когда все ребята в команде будут работать — у всех будут и голы, и красивые передачи. Неважно, какие голы: главное, чтобы они приносили итоговый результат, — заявил Яшкин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» в воскресенье потерпел третье разгромное поражение в КХЛ подряд. Команда Анвара Гатиятулина была разгромлена «Авангардом» в Омске со счетом 2:6. Ранее казанцы уступили дома «Торпедо» (1:5) и «Салавату Юлаеву» (0:3) в Уфе.

После трех поражений кряду «Ак Барс» опустился со второго на четвертое место в Восточной конференции. В следующем матче казанцы сыграют в Нижнекамске против «Нефтехимика» в 19.00 по московскому времени.

Яшкин в последних трех играх «Ак Барса» забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Зульфат Шафигуллин