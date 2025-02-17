Мирлинд Даку развеял слухи об уходе из «Рубина»

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку заявил, что не планирует покидать клуб в ближайшее время, несмотря на слухи о заинтересованности со стороны других команд. Об этом форвард сообщил в интервью «Матч ТВ».

— Сейчас я не планирую уходить из «Рубина». До этого были какие-то слухи, но ничего конкретного не появлялось. Честно говоря, когда слышу новости об интересе какого-то клуба, то мне очень приятно. Это значит, что им нравится, как я действую на поле. Кроме того, мне нравится «Рубин», это невероятная команда, все, что делает клуб, помогает мне сфокусироваться на тренировках. Мне не забивают голову вопросами о трансферах, и я их тоже об этом просил. Я сказал им, что хочу сконцентрироваться только на своей работе. А что будет в будущем? Посмотрим, — заявил Даку.

Албанский нападающий проводит успешный сезон в составе «Рубина». В 17 матчах текущего чемпионата России он забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи, став одним из ключевых игроков команды.

В настоящее время «Рубин» занимает 8-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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