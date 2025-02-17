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Казахстан и Венгрия договорились о тестовых поставках нефти по нефтепроводу «Дружба»

17:41, 17.02.2025
Казахстан и Венгрия договорились о тестовых поставках нефти по нефтепроводу «Дружба»
Фото: Максим Платонов

Астана и Будапешт достигли соглашения о поставках казахстанской нефти в Венгрию и реализации совместных проектов в энергетической сфере. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

— Были затронуты вопросы поставок казахстанской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Достигнута договоренность о тестовых поставках в течение 2025 года, — говорится в официальном сообщении.

— Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство с Венгрией. Мы видим большой потенциал для расширения сотрудничества в энергетической отрасли, как в нефтегазовом секторе, так и в области мирного использования атомной энергии, — подчеркнул министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

2 декабря 2024 года стало известно, что произошла утечка топлива на участке нефтепровода «Дружба» в окрестностях города Пневы (запад Польши). Инцидент был обнаружен после того, как возле одной из местных заправок и отеля был зафиксирован сильный запах газа.

Рената Валеева

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