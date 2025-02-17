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Авиакомпанию оштрафовали за нарушение прав пассажиров рейса Стамбул — Казань

14:56, 17.02.2025
Авиакомпанию оштрафовали за нарушение прав пассажиров рейса Стамбул — Казань
Фото: Максим Платонов

Авиакомпания привлечена к административной ответственности за нарушение прав пассажиров самолета рейса Стамбул — Казань, который в декабре 2024 года совершил вынужденную посадку в Самаре из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным прокуратуры, во время ожидания вылета в Казань в аэропорту Самары авиакомпания не обеспечила пассажиров горячим питанием и напитками, как того требуют правила. Кроме того, некоторым пассажирам пришлось самостоятельно добираться до Казани на другом общественном транспорте.

В связи с выявленными нарушениями Куйбышевский транспортный прокурор внес представление руководителю авиакомпании. Роспотребнадзор привлек перевозчика к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов) и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей.

Исполнение наказания находится под контролем Приволжской транспортной прокуратуры.

Ранее суд Татарстана вынес приговор по уголовному делу в отношении командира судна, признав его виновным в нарушении правил безопасности, повлекшем причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Рената Валеева

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