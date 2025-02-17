Татарстанский дзюдоист стал третьим на турнире «Большого шлема» в Баку
Нияз Билалов завоевал бронзу в схватке с азербайджанцем Аздаром Багхировым
Татарстанский дзюдоист Нияз Билалов стал третьим на международном турнире в Баку. В стартовой встрече по замечаниям он одолел азербайджанца Давуда Намазли, в четвертьфинале взял верх над казахом Исламом Бозбаевым, а в полуфинале попался на удушающий прием бразильцу Леонардо Гонсалвешу.
Итог схватки за бронзу с азербайджанцем Аздаром Багхировым решила одна оценка «юко», полученная Билаловым на третьей минуте встречи.
Напомним, в 2024 году мастер спорта России по дзюдо Нияз Билалов стал спортсменом года в Татарстане вместе с чемпионкой Игр БРИКС по вольной борьбе Екатериной Кошкиной.
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