Татарстан занял второе место в ПФО по оптимизму на рынке труда

По России этот показатель вырос на 0,15 пункта, достигнув рекордного уровня

Фото: Мария Зверева

В начале 2025 года жители Татарстана стали увереннее оценивать свои карьерные перспективы и заняли второе место в ПФО по «индексу самочувствия» на рынке труда. Согласно данным исследования, проведенного HeadHunter с 28 декабря 2024 года по 20 января 2025 года, республика уступила лишь Удмуртии, а третьим стал Башкортостан.

Индекс самочувствия в Татарстане увеличился на 0,19 пункта, что свидетельствует о позитивных настроениях жителей. В целом по России этот показатель вырос на 0,15 пункта и достиг рекордного уровня.

Наиболее оптимистично чувствуют себя молодые специалисты в возрасте 18–24 лет и работники 35–44 лет, в то время как соискателям старше 55 лет труднее адаптироваться на рынке труда.

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова подчеркнула, что в сфере информационных технологий ситуация остается неоднородной. Несмотря на наличие «пробки из джунов», которые долго ищут работу, средняя зарплата в IT растет на 10% ежегодно.

Позитивные настроения также наблюдаются в сферах спорта, красоты, розничной торговли, туризма и медицины, в то время как негативные преобладают в искусстве и IT.

Напомним, Татарстан занял пятое место в рейтинге российских регионов по качеству жизни, получив 75,062 балла. Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область, набравшие 84,085, 83,388 и 81,22 балла соответственно. В то же время аутсайдерами оказались Тыва, Ингушетия и Еврейская автономная область.



Анастасия Фартыгина