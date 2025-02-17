Татарстан вошел в пятерку регионов России по качеству жизни

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял пятое место в рейтинге российских регионов по качеству жизни, получив 75,062 балла, согласно исследованию РИА Новости.

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область, набравшие 84,085, 83,388 и 81,22 балла соответственно. В то же время аутсайдерами оказались Тыва, Ингушетия и Еврейская автономная область.

При составлении рейтинга учитывались 66 показателей, охватывающих различные аспекты условий жизни и социальной сферы.

Данные по ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областям в исследовании не рассматривались.

Напомним, что Татарстан оказался на третьем месте по количеству выписанных штрафов, с показателем 3,3 млн постановлений. Кроме того, республика заняла пятое место по общей сумме штрафов, составившей 5,8 млрд рублей.



Анастасия Фартыгина