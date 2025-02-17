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Российские войска взяли под контроль Фиголевку в Харьковской области

12:19, 17.02.2025
Российские войска взяли под контроль Фиголевку в Харьковской области
Фото: Максим Платонов

Российские войска освободили населенный пункт Фиголевка, расположенный в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.

— В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Фиголевка Харьковской области, — говорится в сводке ведомства.

Ранее российские войска освободили населенные пункты Зеленое Поле и Дачное, расположенные в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Анастасия Фартыгина

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