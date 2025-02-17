Российские войска взяли под контроль Фиголевку в Харьковской области
Российские войска освободили населенный пункт Фиголевка, расположенный в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.
— В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Фиголевка Харьковской области, — говорится в сводке ведомства.
Ранее российские войска освободили населенные пункты Зеленое Поле и Дачное, расположенные в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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