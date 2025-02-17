В Казани в этом году косметический ремонт проведут на трех станциях метро

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в 2025 году планируется провести косметический ремонт трех станций метро. Об этом в ходе еженедельного совещания сообщил гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

Так, в городе обновят станции:

«Проспект Победы»;

«Яшьлек»;

«Северный вокзал».

Кроме того, по словам Абдулхакова, на станциях «Проспект Победы» и «Северный вокзал» заменят систему освещения.

В планах также перевезти 80 млн пассажиров, восстановить трамвай БКМ 843 и установить на аллее Славы троллейбус ЗИУ-9.

Напомним, к 2027 году в Казани планируется открыть четыре новые станции метрополитена.



Елизавета Пуншева