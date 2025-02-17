В Казани в этом году косметический ремонт проведут на трех станциях метро
В Казани в 2025 году планируется провести косметический ремонт трех станций метро. Об этом в ходе еженедельного совещания сообщил гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.
Так, в городе обновят станции:
- «Проспект Победы»;
- «Яшьлек»;
- «Северный вокзал».
Кроме того, по словам Абдулхакова, на станциях «Проспект Победы» и «Северный вокзал» заменят систему освещения.
В планах также перевезти 80 млн пассажиров, восстановить трамвай БКМ 843 и установить на аллее Славы троллейбус ЗИУ-9.
Напомним, к 2027 году в Казани планируется открыть четыре новые станции метрополитена.
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