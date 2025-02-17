В России ввели новый стандарт безопасности для операций с QR-кодами

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В России вступил в силу новый стандарт, разработанный Банком России, который направлен на повышение безопасности операций с использованием QR-кодов. Об этом сообщили в ТАСС.

Стандарт позволит финансовым организациям и компаниям, использующим QR-коды для платежей и переводов, внедрять внутренние меры защиты, основанные на систематизированных данных о потенциальных угрозах и способах их предотвращения.

В стандарте подробно описаны риски, которые могут возникнуть на каждом этапе проведения операций с QR-кодами, включая отдельные меры безопасности для внесения и снятия наличных в банкоматах. Это нововведение призвано защитить пользователей от мошенничества и повысить доверие к электронным платежам.

Напомним, что Банк России впервые оценил объем безналичных платежей, определив, что с января по сентябрь 2024 года граждане и бизнес провели транзакции на сумму 2,6 трлн рублей с использованием QR-кодов и 7,8 млрд рублей с помощью биометрической идентификации.



Анастасия Фартыгина