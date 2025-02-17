Правительство России разрешило использование биометрии для посадки на поезд

Фото: Максим Платонов

Правительство России утвердило новое постановление, позволяющее гражданам использовать биометрические данные для посадки на поезд, если у железнодорожного перевозчика есть соответствующая техническая возможность. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Данная мера направлена на упрощение процесса посадки и улучшение качества обслуживания пассажиров.

Тестирование нового сервиса планируется провести в 2025 году, после чего граждане смогут воспользоваться этой услугой.

Биометрия станет альтернативой традиционным способам посадки, таким как предъявление бумажного билета или паспорта, но не заменит их полностью. Пассажиры смогут выбрать наиболее удобный для себя способ получения услуги.

Единая биометрическая система, на базе которой будет реализован новый сервис, представляет собой цифровую платформу, предоставляющую различные государственные и коммерческие услуги. Биометрические данные будут храниться в зашифрованном виде и не будут покидать периметр системы, что обеспечит высокий уровень безопасности и конфиденциальности.

Напомним, что в России начал работу сервис обслуживания граждан в МФЦ без предъявления паспорта, используя данные Единой биометрической системы (ЕБС). Первым такой сервис запустил флагманский МФЦ Челябинска.



Анастасия Фартыгина