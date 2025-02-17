В Нижнекамске закрыли пиццерию «Пепперони» из-за нарушений санитарных норм

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Нижнекамский отдел Управления Роспотребнадзора по Татарстану приостановил работу пиццерии «Пепперони» после обращений трех жителей города за медицинской помощью. Все они испытывали недомогание после употребления роллов с курицей и чизкейка в заведении, расположенном по адресу пр. Мира, 59а.

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования, проведенного с лабораторным отбором проб, были выявлены серьезные нарушения санитарных требований. К ним относятся:

необеспечение поточности технологических процессов;

недостаточное количество моечных ванн для мытья столовой и кухонной посуды;

прием пищевых продуктов без маркировки;

наличие продуктов питания с истекшим сроком годности;

неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений.

Лабораторные исследования показали наличие стафилококка и бактерий группы кишечной палочки в чизкейке, а также бактерий группы кишечной палочки в смывах с технологического оборудования и инвентаря. В результате было снято с реализации 8 партий пищевых продуктов общим объемом 15,65 кг.

По выявленным нарушениям материалы в отношении ИП Макаров К.А. были направлены в Нижнекамский горсуд, который вынес постановление о приостановлении деятельности пиццерии «Пепперони» на срок 90 суток.

Двое заболевших получили диагноз сальмонеллез, у одного диагностирована кишечная инфекция.

Напомним, в Казани суд приостановил деятельность бара-ресторана Doski на 90 суток из-за многочисленных нарушений санитарного законодательства, выявленных в ходе совместной проверки Роспотребнадзора по Татарстану и МВД по Казани.



Анастасия Фартыгина