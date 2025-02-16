Повторные выбросы мазута зафиксировали на 11 участках Краснодарского края

Фото: Валерий Скурыдин

На 11 участках побережья Краснодарского края зафиксировали повторные выбросы мазута после ЧП с танкерами. Об этом сообщили в оперштабе региона.

— По результатам проверки территорий на 11 участках, закрепленных за командами муниципалитетов, обнаружили новые небольшие выбросы мазута. Также проверили состояние защитных сооружений — во всех случаях они выдержали натиск стихии. Фракции мазута сосредоточены на участках между урезом воды и защитным валом. Именно там сосредоточены основные усилия по уборке берега, — говорится в сообщении.

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива из-за сильного шквалистого ветра и волнения моря до семи баллов потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Экипажи обоих судов были эвакуированы, один из матросов «Волгонефти-212» погиб.

Наибольший ущерб от разлива нефтепродуктов понесло побережье Краснодарского края, где введен режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит на берега Крыма, в результате чего в Севастополе 24 января также был введен режим ЧС федерального характера.

Елизавета Пуншева