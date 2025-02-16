Евросоюз согласует новый пакет санкций против России 19 февраля

Евросоюз на заседании в среду, 19 февраля, планирует согласовать 16-й пакет персональных и экономических санкций против России, а также новые ограничительные меры против Белоруссии. Это следует из повестки заседания.

Новые санкции в повестке постпредов были переведены из категории проходящих обсуждение в категорию решений, которые согласованы и требуют утверждения и последующей передачи в Совет ЕС для окончательного технического согласования.

— Решение и постановление Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине. Утверждение. Решение Совета ЕС, постановление об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Утверждение, — следует из документа.

Также ожидается, что ЕС расширит санкции и против Белоруссии.

Напомним, члены G7 собираются изучать вопрос о введении новых санкций в отношении России в зависимости от того, будет ли готова Москва к переговорам о мирном урегулировании конфликта на Украине. Страны «Большой семерки» заявили, что поддерживают Украину в защите «свободы, суверенитета, независимости и территориальной целостности».

Елизавета Пуншева