15 февраля с улиц Казани вывезли 325 тонн снега
В уборке города было задействовано 239 единиц техники и 463 дорожных рабочих
15 февраля с улиц Казани вывезли 325 тонн снега. В уборке города было задействовано 239 единиц техники и 463 дорожных рабочих, сообщили в мэрии столицы Татарстана.
— Ночью работы по очистке улично-дорожной сети и обработке от гололеда продолжатся, — пообещали казанцам.
Согласно прогнозам синоптиков, метель будет наблюдаться все выходные. «Поэтому будьте аккуратны на дорогах», — призвали в мэрии.
Напомним, ночью и днем 16 февраля в Татарстане ожидаются метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, сильный ветер порывами до 15—18 м/с, сильный снег. На дорогах местами возможны снежные заносы.
Главное управление МЧС России по Татарстану призвало жителей республики по возможности воздержаться от выхода на улицу при ухудшении погоды и избегать поездок на личном авто в непогоду.
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