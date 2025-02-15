15 февраля с улиц Казани вывезли 325 тонн снега

В уборке города было задействовано 239 единиц техники и 463 дорожных рабочих

Фото: Владимир Васильев

15 февраля с улиц Казани вывезли 325 тонн снега. В уборке города было задействовано 239 единиц техники и 463 дорожных рабочих, сообщили в мэрии столицы Татарстана.

— Ночью работы по очистке улично-дорожной сети и обработке от гололеда продолжатся, — пообещали казанцам.

Согласно прогнозам синоптиков, метель будет наблюдаться все выходные. «Поэтому будьте аккуратны на дорогах», — призвали в мэрии.

Напомним, ночью и днем 16 февраля в Татарстане ожидаются метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, сильный ветер порывами до 15—18 м/с, сильный снег. На дорогах местами возможны снежные заносы.

Главное управление МЧС России по Татарстану призвало жителей республики по возможности воздержаться от выхода на улицу при ухудшении погоды и избегать поездок на личном авто в непогоду.

Галия Гарифуллина