Татарстанцев предупредили о метели с ухудшением видимости до 1000 метров и менее

Главное управление МЧС России по Татарстану призвало жителей республики по возможности воздержаться от выхода на улицу при ухудшении погоды

Фото: Михаил Захаров

Ночью и днем 16 февраля в Татарстане ожидаются метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, сильный ветер порывами до 15—18 м/с, сильный снег. На дорогах местами возможны снежные заносы.

Главное управление МЧС России по Татарстану призвало жителей республики по возможности воздержаться от выхода на улицу при ухудшении погоды и избегать поездок на личном авто в непогоду. Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, жителям и гостям Татарстана посоветовали:

парковать автомобиль в безопасном месте и не стоять возле слабо закрепленных конструкций;

обходить стороной места скопления снега и наледи на крышах;

отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;

избегать внезапных торможений, при необходимости остановки скорость снижать плавно.

Напомним, в МЧС предупреждали о неблагоприятных погодных условиях также утром и днем 15 февраля.

Галия Гарифуллина