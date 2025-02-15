Татарстанцев предупредили о метели с ухудшением видимости до 1000 метров и менее
Главное управление МЧС России по Татарстану призвало жителей республики по возможности воздержаться от выхода на улицу при ухудшении погоды
Ночью и днем 16 февраля в Татарстане ожидаются метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, сильный ветер порывами до 15—18 м/с, сильный снег. На дорогах местами возможны снежные заносы.
Главное управление МЧС России по Татарстану призвало жителей республики по возможности воздержаться от выхода на улицу при ухудшении погоды и избегать поездок на личном авто в непогоду. Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства.
Кроме того, жителям и гостям Татарстана посоветовали:
- парковать автомобиль в безопасном месте и не стоять возле слабо закрепленных конструкций;
- обходить стороной места скопления снега и наледи на крышах;
- отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;
- избегать внезапных торможений, при необходимости остановки скорость снижать плавно.
Напомним, в МЧС предупреждали о неблагоприятных погодных условиях также утром и днем 15 февраля.
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