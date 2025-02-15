Челнинца будут судить за незаконное использование документов для образования юрлица
Жителя Набережных Челнов будут судить по обвинению в незаконном использовании документов для образования юридического лица. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.
По данным следствия, осенью 2023 года татарстанец решил выступить в роли фиктивного руководителя юрлица за финансовое вознаграждение. Паспорт обвиняемого использовали для создания ООО и внесения в единый государственный реестр соответствующих сведений.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет рассмотрено по существу в суде.
Личность второго участника сделки, с которым и договорился челнинец, пока не установлена. Материалы уголовного дела в его отношении выделены в отдельное производство.
Напомним, недавно Следком по Татарстану завершил расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в организации и проведении азартных игр. По версии следствия, в 2023 году обвиняемая арендовала помещение на улице Серова в Казани, где оборудовала подпольное казино.
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