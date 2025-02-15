На ремонт объектов образования в Татарстане направят 5,9 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

На ремонт объектов образования в Татарстане выделят 5,9 млрд рублей. На эти средства планируется обновить 213 объектов, сообщил на совещании в Доме правительства Татарстана министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

По его словам, ремонт проведут в 33 школах, детских домах и центрах внешкольной работы в 23 муниципальных образованиях республики. Кроме того, в 83 школах приведут в порядок функциональные зоны, а в 74 образовательных учреждениях — пищеблоки.

Помимо этого, в Татарстане отремонтируют 11 детских садов, восемь ресурсных центров и четыре общежития. Контракты по всем объектам запланированы в марте.

Работа ведется в рамках нацпроектов «Семья» и «Молодежь и дети», госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и четырех республиканских программ.

Напомним, с 2019 по 2024 годы в Татарстане построили и отремонтировали 87 образовательных учреждений, ввели в строй 60 детсадов. Это позволило обеспечить дошкольным образованием 100% детей от полутора до трех лет.

Галия Гарифуллина