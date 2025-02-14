В Татарстане утвердили новый список востребованных профессий

Фото: Динар Фатыхов

Кабмин Татарстана расширил перечень востребованных профессий и специальностей до 789, добавив 38 новых позиций для периода 2026—2032 годов. Это решение направлено на поддержку приоритетных направлений развития экономики республики и совершенствование системы подготовки кадров.

Среди изменений — увеличение числа профессий среднего профессионального образования со 133 до 135, включая такие специальности, как автомеханик и пекарь.

Специальностей среднего профессионального образования стало 184 (плюс 8), а для высшего образования количество направлений подготовки возросло до 265, охватывая авиастроение, бизнес-информатику и другие.

Также увеличилось количество профессий профессиональной подготовки — со 186 до 205, включая новые специальности, такие как газовщик и маляр. Новый список принят для улучшения госзаказа на обучение специалистов, что особенно актуально на фоне низкого уровня безработицы в республике и нехватки трудовых ресурсов.

Напомним, что в Казани, единственном городе Поволжья с положительной динамикой рождаемости, более 90% опрошенных родителей заявили о нехватке учителей в школах, где учатся их дети. В прошлом году в столице Татарстана родилось свыше 19,5 тыс. детей, что на 1,5% больше, чем в 2023 году.

Анастасия Фартыгина