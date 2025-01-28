Более 90% жителей Татарстана сообщили о нехватке учителей в школах

Фото: Динар Фатыхов

В Казани, единственном городе Поволжья с положительной динамикой рождаемости, более 90% опрошенных родителей заявили о нехватке учителей в школах, где учатся их дети. Об этом сообщили в ГТРК «Татарстан».

В прошлом году в столице Татарстана родилось свыше 19,5 тыс. детей, что на 1,5% больше, чем в 2023 году. По словам Елены Студеникиной, начальника Управления ЗАГС Казани, более 55% всех рождений в республике зарегистрировано именно в этом городе.

Мэр Ильсур Метшин уточнил, что рост рождаемости требует увеличения числа учебных заведений. Однако через год-полтора Казань достигнет пика по количеству школьников.

— Рост числа учебных заведений напрямую связан с демографической ситуацией и многолетним беби-бумом, — подчеркнул он, добавив, что без значительного притока мигрантов ситуация может ухудшиться.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На уровне республики не хватает около двух тысяч преподавателей. В связи с этим мэрия Казани планирует активно привлекать педагогов со всей страны. Одним из инструментов станет ежегодный конкурс резерва управленческих кадров в системе образования, куда могут подать заявки учителя с опытом работы от пяти лет. За последние пять лет в Казань переехало более 1 300 педагогов.

Кроме того, новая инициатива Госсовета Татарстана предполагает приоритетный прием детей педагогов в школы и детские сады, что должно привлечь внимание к профессии учителя и помочь решить проблему нехватки кадров.

Напомним, что наиболее востребованными специальностями в школах Татарстана стали:

учителя математики (344 вакансии);

русского языка (334);

начального обучения (310).

Анастасия Фартыгина