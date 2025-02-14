Вещи звезды «Слова пацана» выставили на продажу

Все вырученные средства направят в благотворительный фонд

У россиян появилась возможность приобрести одежду, принадлежащую звезде сериалов «Слово пацана» и «Подслушано в Рыбинске» Рузиля Минекаева, на распродаже «Авито».

Актер выставил на продажу куртку, вязаную шапку и другие предметы гардероба со съемок «Подслушано в Рыбинске».

— Одежда, в которой я исполнил эту роль, претерпела съемки сцен с погонями, драками и стрельбой. Каждая потертость на ней — это история, — рассказал Рузиль Минекаев.

Также свои вещи выставила звезда сериала «Первый раз» Полина Гухман: спортивный костюм винного цвета, топ с сеткой, лиловые луноходы, или «мунбуты», а также яркие украшения.



Все средства, вырученные с продажи вещей, пойдут в благотворительный фонд «Измени одну жизнь».