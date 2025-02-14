Вещи звезды «Слова пацана» выставили на продажу
Все вырученные средства направят в благотворительный фонд
У россиян появилась возможность приобрести одежду, принадлежащую звезде сериалов «Слово пацана» и «Подслушано в Рыбинске» Рузиля Минекаева, на распродаже «Авито».
Актер выставил на продажу куртку, вязаную шапку и другие предметы гардероба со съемок «Подслушано в Рыбинске».
— Одежда, в которой я исполнил эту роль, претерпела съемки сцен с погонями, драками и стрельбой. Каждая потертость на ней — это история, — рассказал Рузиль Минекаев.
Также свои вещи выставила звезда сериала «Первый раз» Полина Гухман: спортивный костюм винного цвета, топ с сеткой, лиловые луноходы, или «мунбуты», а также яркие украшения.
Все средства, вырученные с продажи вещей, пойдут в благотворительный фонд «Измени одну жизнь».
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